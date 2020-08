Sexy Sylvia helpt de zon een handje en Ali B(uikspier) doet bijnaam eer aan

EenVandaag-presenta­tri­ce Roos Moggré zwanger van tweede kindje

17:23 EenVandaag-presentatrice Roos Moggré (39) is zwanger van haar tweede kindje. ‘Party of three, waiting for number four’, schreef ze vanmiddag op Instagram bij een kiekje van zichzelf, echtgenoot Donatello Piras en dochter Isabella (4). Het stel verwacht een jongetje.