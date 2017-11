Shakira cancelt Europese tour na bloeding in stembanden

Couturier Karl Lagerfeld zwaar onder vuur door uitspraken over vluchtelingen

9:48 Karl Lagerfeld heeft een aantal pittige uitspraken gedaan over het vluchtelingenbeleid van de Duitse regering. De mode-ontwerper was afgelopen weekend te gast in de Franse televisieshow Salut Les Terriens en gaf zijn ongezouten mening over het besluit van bondskanselier Angela Merkel om de grenzen open te stellen voor Syrische vluchtelingen.