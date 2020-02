Shakira flink over de tong na opvallende actie tijdens Super Bowl

Festival voor verjaardag dochter Kylie Jenner (2): drie themapar­ken en speciale merchandi­se

13:35 Jarig zijn is in het Kardashian en Jenner-imperium net dat tikkeltje leuker. Voor de tweede verjaardag van haar dochter Stormi heeft realityfenomeen Kylie Jenner (22) net zoals vorig jaar een over the top-feest georganiseerd, met een reusachtige kermis en een ijsparadijs dat recht uit de film Frozen kwam.