Shakira miljoenen rijker na verkopen van muziekrechten

Shula Rijxman: ‘Aanvallen op journalis­tiek gevaarlijk en onaccepta­bel’

11 januari NPO-baas Shula Rijxman heeft in haar nieuwjaarstoespraak vandaag hard geoordeeld over de dreigementen waarmee Nederlandse journalisten in toenemende mate worden geconfronteerd. ,,Ontwikkelingen die je in een dictatuur zou verwachten.”