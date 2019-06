Shakira voor de rechter: ‘Heb altijd voldaan aan belastingplicht’

Justitie in Barcelona denkt hier heel anders over; zij heeft vorig jaar maar liefst zes aanklachten tegen Shakira ingediend. Eerder werd de zaak door de belastingdienst zelf behandeld, maar omdat Shakira niet wilde schikken, is de zaak aan justitie overgedragen.



,,Shakira heeft altijd, ook in de periode tussen 2011 en 2014, voldaan aan haar belastingverplichtingen in elk land waar ze heeft gewerkt”, valt te lezen in een statement van het PR-bureau. Daarnaast zou Shakira, nadat ze op de hoogte was gebracht van een bedrag dat ze aan de Spaanse belastingdienst moest betalen, direct de geldsom hebben overgemaakt.



Er is vooralsnog niks bekend over de uitspraak van de rechter.