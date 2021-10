Shannen Doherty geeft ondanks uitgezaaide kanker niet op

Doherty maakte vorig jaar bekend dat er weer kanker bij haar was geconstateerd en dat de ziekte zich in het vierde stadium bevindt. Dat houdt in dat er uitzaaiingen zijn en dat genezing niet meer mogelijk is. De actrice, vooral bekend van de series Charmed en Beverly Hills, 90210, blijft desondanks werken en leeft haar leven zoals voor haar diagnose. ,,Veel mensen die kanker hebben in het vierde stadium worden een soort van afgeschreven. Er wordt van uitgegaan dat ze niet meer kunnen werken en dat ze niet meer op volle kracht kunnen leven, maar dat is niet waar.”