Sharon Stone onthult misbruik op set van Basic Instinct: ‘Ze wilden dat ik seks had met tegenspeler’

Actrice Sharon Stone (64) werd tijdens de opnames van de filmklassieker ‘Basic Instinct’ gevraagd of ze naar bed wilde gaan met een tegenspeler om zo ‘een chemie te ontwikkelen’. Dat vertelt de actrice in een openhartig interview met Vanity Fair naar aanleiding van haar autobiografie The Beauty of Living Twice, die op 30 maart verschijnt.

Het was een producer die met het verzoek kwam. Stone wil verder geen namen noemen. ,,Hij liep heen en weer door zijn kantoor en ondertussen legde hij mij uit waarom ik seks zou moeten hebben met een tegenspeler. Zodat we een chemie konden opbouwen”, verklaart de Amerikaanse, die reageerde door te zeggen dat ‘alleen acteren haar taak was’. ,,Op dat moment dacht ik: ‘Jullie kozen deze acteur toen hij niet één hele scène uit de test kon onthouden, denk je dat als ik seks met hem heb, hij een goede acteur zal worden?’ Niemand is zo goed in bed. Ik had het gevoel dat ze gewoon een acteur met talent hadden kunnen inhuren, iemand die een scène kon afleveren en zijn tekst kon onthouden. Het was mijn taak om op te treden. Achteraf kreeg ik het etiket dat ik ‘moeilijk’ zou zijn.”

Het is nog onduidelijk om welke producer het gaat. Op filmsite IMDB worden er vier genoemd: William S. Beasley, Louis D’Esposito, Mario Kassar en Alan Marshall. Ze zouden allemaal nog niet hebben gereageerd op de uitlatingen van Stone.

Stone vertelt ook hoe moeilijk het was voor haar om de rol te krijgen. Haar manager moest inbreken op het kantoor van de castingdirecteur om een ​​kopie van het script te krijgen. Hij belde elke dag gedurende zeven of acht maanden met regisseur Paul Verhoeven om haar een schermtest voor de rol te laten doen. ,,Ik had al ‘Total Recall’ met Paul gedaan, maar Michael Douglas wilde mij geen auditie laten doen”, vertelt ze. ,,Ik was niemand vergeleken met hem, maar Paul liet het wel toe. Uiteindelijk, nadat ze de rol hadden aangeboden aan twaalf andere actrices die het hadden afgewezen, stemde Michael ermee in om met mij te testen.” Stone vertelt ook dat zij en Douglas nu vrienden zijn en zegt dat ze veel heeft geleerd door met hem samen te werken.

Volledig scherm Sharon Stone in Basic Instinct 2. © Columbia Pictures Industries

Slipje

Ook over de beruchte scène in de film, waarin haar personage Catherine Tramell wordt ondervraagd en ze haar benen niet kruist om te onthullen dat ze geen ondergoed draagt, vertelt ze meer. ,,Ik zag het beruchte ‘vagina’-shot de eerste keer in een kamer vol met mensen van wie de meesten niets te maken hadden met het maken van de film. Tijdens de opnames had men gevraagd om m’n slipje uit te trekken, omdat de witte stof weerkaatste tegen het licht. Na het zien van de beelden heb ik de regisseur geslagen en onmiddellijk mijn advocaat gebeld. Ik kon een gerechtelijk bevel indienen en zorgen dat de film nooit ging uitkomen, maar dat heb ik niet gedaan. Ik koos ervoor om de scène in de film toe te staan omdat het paste in de rol van het personage.” Basic Instinct betekende uiteindelijk wel de doorbraak van Sharon Stone in Hollywood.

In 2006 kwam het vervolg Basic Instinct 2 uit, met opnieuw Sharon Stone in de hoofdrol. Plannen voor een derde film werden snel aan de kant geschoven door de slechte kritieken en cijfers.

