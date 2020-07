Shary-An en Loiza Lamers in Pride-editie Nu we er toch zijn

Kelly Rowland voelde zich jarenlang ‘overscha­duwd’ door Beyoncé

10:51 Kelly Rowland heeft jarenlang het gevoel gehad in de schaduw te staan van haar voormalige Destiny’s Child-collega Beyoncé. De 39-jarige zangeres onthulde in een aflevering van The Voice Australia dat het voor haar een worsteling was daar uit te stappen. ,,Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het me nooit iets deed.”