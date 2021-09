Shawn Mendes komt volgend jaar naar Nederland

Verrassen­de genomineer­den Televizier-Ring: Ruinerwold, Een Huis Vol en Mocro Maffia

23 september Geen Eurovisie Songfestival, Even Tot Hier of The Masked Singer, maar drie andere televisieprogramma’s zijn genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring 2021. Het publiek stemde op De Kinderen van Ruinerwold (BNNVara), Een Huis Vol (KRO-NCRV) en Mocro Maffia van Videoland, een gevarieerde top drie.