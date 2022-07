Shawn Mendes stelt aankomende shows uit: ‘Ik moet voor mezelf zorgen’

De 23-jarige When You’re Gone-zanger legt zijn optredens van de komende drie weken in Uncasville in Connecticut stil. ‘Het breekt mijn hart om dit te moeten zeggen’, begint hij zijn verhaal op Instagram. ‘Ik ben al aan het touren sinds ik vijftien ben en om eerlijk te zijn vind ik het altijd moeilijk om onderweg te zijn, weg van vrienden en familie'.