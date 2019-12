Shelly Sterk weg bij Shownieuws: 'Jammer en onverwacht’

De presentatrice kreeg de afgelopen tijd vaak de vraag wanneer ze weer op televisie te zien zou zijn. Ze moet haar fans vandaag teleurstellen, want in een verklaring legt ze uit dat haar contract bij Talpa in februari afloopt en niet verlengd zal worden. ‘Ze hebben besloten de laatste maanden na m’n verlof zonder mij als presentatrice in te vullen. Dat betekent dat de laatste show voor m’n verlof, ook mijn laatste was. Jammer en onverwacht, want ik had natuurlijk graag nog afscheid willen nemen van m’n lieve collega’s en kijkers.’



Ondanks dat Sterk baalt van de gang van zaken, is ze wel al volop bezig met nieuwe plannen. ‘Het biedt natuurlijk ook een hoop andere mooie kansen en mogelijkheden', schrijft ze. Wat de 28-jarige blondine precies gaat doen houdt ze nog geheim. ‘Op naar nieuwe avonturen', sluit ze het berichtje af.