Shoah-regisseur Claude Lanzmann overleden

UpdateDe Franse regisseur Claude Lanzmann is op 92-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigde zijn vrouw vandaag na berichtgeving in Le Monde.

Lanzmann is vooral bekend door zijn ook in Nederland op televisie uitgezonden film Shoah (1985), over de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. De voorbereiding en het draaien van Shoah namen bijna twaalf jaar in beslag. De film heeft diverse internationale onderscheidingen gekregen.

Zelf ontving Lanzmann in 2013 een ere-Gouden Beer voor zijn gehele oeuvre op het filmfestival van Berlijn. ,,In zijn beschrijving van onmenselijkheid en geweld en van antisemitisme en zijn gevolgen heeft hij een nieuwe ethische discussie op gang gebracht'', aldus de festivaldirecteur destijds.

Debat

In Shoah spraken Polen die in de buurt van Treblinka hadden gewoond, onverbloemd over hun vijandschap jegens hun joodse landgenoten. De film leidde in het Oosteuropese land tot een heftig debat. Critici klaagden dat Lanzmann de Polen even verantwoordelijk hield voor de jodenvervolging als de nazi's. Ze wezen er onder meer op dat Polen meer dan 100.000 joden hebben gered, hoewel ze het risico liepen dat met de dood te moeten bekopen. Bovendien zijn in Auschwitz ook vele niet-joodse Polen vermoord.