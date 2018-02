Shocking Blue-bassist Klaasje van der Wal (69) overleden

Bomensoap trekt veel kijkers naar Rijdende Rechter

10:22 Ruim 1,3 miljoen mensen waren gisteravond getuige van een ware bomensoap in het NPO1-programma De Rijdende Rechter. Televisiejurist John Reid hoorde de ene buur steen en been klagen over de flora van de andere buur, maar kon uiteindelijk geen oordeel vellen over de bomen die de meeste overlast gaven.