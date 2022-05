Short Round uit Indiana Jones and the Temple of Doom was decennia lang werkloos, tot nu

Hij produceerde naar eigen zeggen meer tranen in de laatste paar weken dan in de afgelopen twintig jaar bij elkaar. Ke Huy Quan uit het grandioze Everything Everywhere All At Once , nu te zien in de bioscoop, heeft het over tranen van geluk. Als klein jochie stal hij de show in twee films die bij veel mensen warm nostalgische gevoelens losmaken: Indiana Jones and the Temple of Doom en The Goonies . Quan kwam vervolgens decennia lang niet meer aan de bak als acteur.

Ook de nu 50-jarige Chinees-Vietnamese acteur kijkt met weemoed terug op deze jaren 80-klassiekers, zo vertelt hij aan deze website. ,,Uiteraard! Kom op, ik was 12 jaar en voor mijn eerste baan ooit stond ik op de filmset met niemand minder dan Steven Spielberg, George Lucas en Harrison Ford! Een droom kwam uit en al op zo’n jonge leeftijd. In het vervolg op Raiders of the Lost Ark speelde hij het bijdehandje Short Round die zich per toeval met Indiana op een avontuur stort in India (‘Very funny, doctor Jones!’).

Gedenkwaardige anekdotes te over, maar wat hem vooral bijbleef, zijn de momenten aan een zwembad in Sri Lanka na een dag filmen. ,,Ik kon het diepe water niet in, tot Harrison Ford me leerde hoe het moest. Ik kan zeggen dat Indiana Jones mij ooit leerde zwemmen, hoe gaaf is dat?” Een jaar na Temple of Doom speelde hij het soortgelijk personage Data in The Goonies (1985) over een groep schatzoekende kinderen. ,,Mijn herinneringen aan die tijd zijn niets minder dan spectaculair.”

Volledig scherm Sean Astin, Corey Feldman, Ke Huy Quan en Jeff Cohen in The Goonies uit 1985. © .

Toen werd het plotseling stil. ,,Ik dacht een geweldige carrière te zijn begonnen, maar ik kreeg de kans niet meer. Het was moeilijk een Aziatische acteur te zijn. En maar wachten bij de telefoon. Het was op een gegeven moment niet leuk meer. De laatste auditie die ik deed voor ik besloot het op te geven, was voor een filmpersonage zonder naam die slechts drie zinnen uitsprak. Ik kwam die ruimte binnen en daar zaten nog dertig andere mensen die hoopten dat rolletje te bemachtigen. Dat was de realiteit toen...”

Quan ging wel naar de filmacademie en begon vervolgens een loopbaan achter de schermen als stuntcoördinator voor onder meer X-Men (2000). ,,En toen zag ik de romantische komedie Crazy Rich Asians (een vooral in Amerika grote hit uit 2018, red.). Ik ben drie keer geweest en heb drie keer gehuild. Ook omdat ik daar bij had willen zijn met mijn Aziatisch-Amerikaanse collega’s. Het is een belangrijke moment, want sindsdien worden wij veel beter vertegenwoordigd in films. Kijk maar naar een Marvelproductie als Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings van vorig jaar.”

Hij kreeg het voor elkaar de hoofdrol te bemachtigen in de wervelende sciencefictionkomedie Everything Everywhere All At Once over een Aziatisch-Amerikaanse familie die zich gedwongen ziet door meerdere universums te reizen. Hij spreekt met veel dankbaarheid en lol over zijn langgewenste comeback. ,,Eindelijk tellen wij Aziatische acteurs mee in Hollywood. Eindelijk! Ik was zelden zo gelukkig als nu.”

Volledig scherm Key Hun Quan (rechts) in Everything Everywhere All At Once. © The Searchers