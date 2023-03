Siemon de Jong stopt na twintig jaar met jeugdprogramma Taarten van Abel

De presentator kijkt met veel plezier terug op de afgelopen jaren, maar heeft zelf besloten te stoppen. ,,Ik wil mijzelf niet herhalen en ook de magie van het programma niet verliezen. Ik heb veel bijzondere ontmoetingen gehad en mooie gesprekken mogen voeren. Nu heb ik zin om nieuwe dingen te doen”, laat hij weten.

In Taarten van Abel wordt De Jong door een kind uitgenodigd om een taart te bakken voor een speciaal iemand. In een speciale aflevering, die zondag 2 april te zien is op NPO Zapp, zal De Jong met oud-deelnemers terugblikken op de afgelopen twintig jaar. In 2011 won het programma de Gouden Stuiver voor het beste kinderprogramma en een jaar later de Ere Zilveren Nipkowschijf.

Burn-out

In het programma De Geknipte Gast vertelde De Jong drie jaar geleden aan presentator Özcan Akyol te kampen met een chronische burn-out. De Jong sprak ook over zijn wilde leven in Amsterdam en hoe hij de liefde vond bij zijn vriend, die in Groningen woont. De drukte van de banketbakkerij zorgde ervoor dat hij zijn pand besloot te verhuren omdat het hem uiteindelijk teveel werd. ,,Helemaal moe en op, geen zin meer’’, aldus De Jong toentertijd.

,,Ik heb mezelf gewoon teveel in de uitverkoop gezet. Ik had een drukke zaak, tv erbij, gevoelsmens, dus altijd iedereen helpen enzo.” En dan doet hij uit de doeken te kampen met een burn-out. ,,Ik zeg altijd: ik ben burn-out en het gaat nooit meer over. Zonder dramatisch te willen zijn.”

Ook zijn rol als bekende taartenbakker zou zijn tol hebben geëist. ,,Dat vergt best veel energie ook. Ik speel mezelf in Abel, en dan komen die mensen naar je toe, en kinderen helemaal idolaat. Ik ben een beetje bang geworden van mensen.” Daar haakte Akyol nieuwsgierig op in. ,,Bang geworden van mensen?”, waarop De Jong zichzelf corrigeerde: ,,Tenminste, minder. Ik wil minder. Vroeger ging ik overal eropuit. Dat trek ik allemaal niet meer.”

