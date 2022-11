Sierd de Vos doet tijdens WK commentaar bij duels van Oranje voor Ziggo Sport

Voor het eerst kunnen Nederlandse voetballiefhebbers de wedstrijdbeelden op tv koppelen aan het audiocommentaar van De Vos. Daarvoor zet Ziggo Sport de bekende Grand Prix Radio-app van Ziggo Sport-collega Olav Mol in. De app biedt de mogelijkheid om het commentaar van De Vos te synchroniseren met het beeld van de televisie.

Komende maandag staat de eerste wedstrijd van Oranje om 17.00 uur op het programma. De uitzending op de app begint om 16.30 uur met een voorbeschouwing. Bas van Veenendaal en Jan van Halst nemen die voor hun rekening. Direct na de wedstrijd komen zij ook met een analyse. Na de groepsfase zal Ziggo Sport-commentator Wytse van der Goot ook andere aansprekende WK-wedstrijden verslaan via de Grand Prix Radio-app. Sierd de Vos verzorgt het commentaar bij de finale, vier weken na de openingswedstrijd in Doha.

