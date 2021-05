Sietse Bakker ontzettend trots op ploeg Songfestival: ‘Nederland heeft visitekaartje afgegeven’

Sietse Bakker is ‘ontzettend trots’ op de ploeg achter het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Dat zei de uitvoerend producent direct na afloop van de finale in Op1 . ,,Er staan 1624 mensen op de aftiteling. Die hebben de afgelopen dagen, weken, maanden, twee jaar snoeihard gewerkt om dit vandaag neer te zetten in deze bizarre en onwerkelijke tijd.”

Volgens Bakker heeft Nederland duidelijk een visitekaartje afgegeven. “We hebben een waanzinnig spektakel neergezet. Dit is wat we kunnen als we goed met elkaar samenwerken. Dit is wat in Rotterdam kan als je maar wil. Ik ben ontzettend trots op iedereen.”

De hele ploeg heeft geprobeerd het maximale uit de drie liveshows te halen. Dat was onder meer te zien tijdens de pauzeshows, die veel indruk maakten. Zo was zaterdagavond de Erasmusbrug in Ahoy te zien tijdens het optreden van Afrojack, Glennis Grace en Wulf. “Dat is augmented reality, een computermodel van de Erasmusbrug en skyline van Rotterdam dat live gerenderd wordt in Ahoy Rotterdam. Waanzinnige technologie”, glunderde Bakker, die naar eigen zeggen nog zat “na te sidderen”.

Traantje

Het optreden van Duncan Laurence, die vanwege een coronabesmetting niet in Ahoy aanwezig kon zijn voor de finale, maakte diepe indruk op de uitvoerend producent. “Ik kon het niet laten om toch even naar binnen te lopen op het moment dat het op het scherm kwam”, vertelde Bakker over de beelden van Duncans repetitie die in plaats van een liveoptreden werden gebruikt. “Ik heb echt wel een traantje gelaten. Het was zo mooi.”

Ook de vier presentatoren - Chantal Janzen, Jan Smit, Edsilia Rombley en Nikkie de Jager - hebben hun werk volgens Bakker “waanzinnig goed” gedaan. “Ik ben trots op ze. Zij hebben met elkaar het afgelopen anderhalf jaar de chemie gevonden en er echt een feestje van gemaakt.”

Bakker is heel benieuwd naar de kijkcijfers uit heel Europa. Het Eurovisie Songfestival trok voorgaande jaren tegen de 200 miljoen kijkers. “Ik begrijp dat in meerdere landen de telefoonlijnen het moeilijk hadden, dus dat geeft al wel iets prijs van hoeveel mensen hebben gekeken.” Later deze week worden de Europese kijkcijfers verwacht.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.