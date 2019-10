Signeersessie Josylvio loopt uit de hand: jongeren richten ravage aan in Antwerpse Mediamarkt

De politie moest ter plaatse komen omdat het personeel de winkel niet meer onder controle had. ,,Er werden vernielingen verricht, dingen gestolen en klanten die niet voor de signeersessie kwamen werden door het tumult gehinderd”, zegt de Antwerpse politiewoordvoerder Willem Migom in Het Laatste Nieuws. ,,Wij moesten de openbare orde herstellen en dat ging vlot”, benadrukt hij. ,,Er is niet gevochten met de politie, de rust keerde snel terug bij het verschijnen van onze mensen.”

Winkel gesloten

De winkel werd, op aanraden van de politie, wel gesloten. ,,Volgens onze inschatting zou het tumult anders nog de hele dag aanhouden.” Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wat er allemaal gestolen is. Mediamarkt zal de balans moeten opmaken en een officiële klacht moeten indienen bij de politie zodat die een onderzoek kan starten.

Cd’tjes

Roel (16) was op het moment dat de rellen uitbarstten in de Mediamarkt. ,,De rapper was aanwezig, maar we zagen hem niet”, zegt hij. ,,Plotseling gooide iemand een cd’tje door de winkel en riep dingen. Enkele meelopers deden hetzelfde en voor we het wisten vlogen er allemaal cd’s door de lucht. Dat was rond 16.00 uur en het duurde wel een half uur.”

Volledig scherm Rapper Josylvio. © rv

Te weinig veiligheidsmensen

,,Daarna kwam de politie met vier, vijf wagens om de rust te doen terugkeren”, vervolgt Roel. ,,Ook het Snelle Responsteam (SRT) was ter plaatse. Iedereen werd verplicht de winkel te verlaten.” Volgens Roel is de schade enorm. ,,Computerspelletjes werden uit de verpakking gehaald en er sneuvelde ook een televisie. Het is jammer dat die heethoofden het verpesten voor iedereen. Maar het is ook niet slim van Mediamarkt om zoiets te organiseren. Er waren slechts drie veiligheidsmensen. Dat is veel te weinig.”

Vierhonderd fans

Mediamarkt bestrijdt dat. ,,We hadden een signeersessie gepland met Josylvio, een voor ons onbekende artiest die erg populair is op sociale media”, reageert woordvoerder Janick De Saedeleer. ,,Er kwamen ongeveer vierhonderd mensen opdagen voor de sessie. We hebben ervaring met dat soort aantallen. We houden ongeveer honderd signeersessies per jaar in onze winkels, we zorgen dan steeds voor gepaste veiligheidsmaatregelen.”

Volledig scherm Rellen in de Mediamarkt. © RV

,,Omstreeks 16.00 uur kwamen er enkele relschoppers binnen, ze begonnen met chips te gooien en maakten amok met duw-en-trekwerk”, vervolgt de zegsman van Mediamarkt. ,,Daarop waarschuwde ons personeel de politie. Die was snel ter plaatse en het incident was snel voorbij. In samenspraak met de politie hebben we de winkel gesloten, er zijn ook twee extra bewakingsagenten opgetrommeld voor de veiligheid van ons personeel.” Mediamarkt ontkent dat er veel schade zou zijn en dat er veel spullen zouden zijn gestolen. ,,Morgen gaat de winkel gewoon weer open. We zullen het incident later evalueren.”

Josylvio

Rapper Josylvio kwam net aan in de winkel toen de chaos startte. ,,Hij heeft meteen rechtsomkeer gemaakt naar ons kantoor achterin”, zegt De Saedeleer. ,,Hij wilde de gemoederen niet nog meer doen verhitten door zijn verschijning.” De rapper waar het allemaal om draait, Josylvio zelf, reageerde op de rellen via zijn Instagramaccount: ,,Hele chaos in de Mediamarkt, ik vond het erg jammer, ik mocht niet naar beneden komen van het personeel”, klinkt het in één van zijn stories. ,,Ik was daar om albums te signeren. Heel jammer voor de mensen die er waren. Ik ga iets anders verzinnen, ik maak het goed.”

Volledig scherm Rellen in de Antwerpse Mediamarkt. © Jan Aelberts