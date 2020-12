Simon Cowell wordt jurylid bij X Factor in Israël

Het wordt de eerste keer dat Simon in een variant van The X Factor buiten het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten gaat jureren. ,,Door de jaren heen heeft het X Factor-format geweldig talent van over de hele wereld ontdekt, ik kan niet wachten om te zien wat Israël te bieden heeft", laat hij weten.



Net als Simon, die herstellende is van een fietsongeluk waarbij hij zijn rug op meerdere plaatsen brak, is ook de Israëlische X Factor er een tijdje uit geweest. Het derde seizoen werd namelijk tussen oktober 2017 en januari 2018 uitgezonden. De talentenjacht werd toen gepresenteerd door topmodel Bar Refaeli.