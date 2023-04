Simon Keizer emotioneel tijdens laatste Nick & Simon: ‘Een mooie achtbaan en dat dankzij jou, Nick’

met video Johan Derksen danst erop los in nieuwe videoclip John de Bever: ‘Sta geweldig voor lul’

Johan Derksen en Wilfred Genee staan in het najaar samen met John de Bever op het podium, dat liet de zanger vrijdagavond weten in Vandaag Inside. Als klap op de vuurpijl speelt Johan Derksen ook nog eens een rol in zijn nieuwe videoclip. ‘Ik sta geweldig voor lul maar ik heb er schijt aan’.