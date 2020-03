Simone Kleinsma ziek, première Hello Dolly! onzeker

Dat heeft een woordvoerster van producent MediaLane vandaag laten weten. ,,Wij vinden het heel vervelend voor de bezoekers van de voorstelling van zaterdag, maar de gezondheid van Simone gaat voor”, meldt de zegsvrouw. Het besluit over de première wordt zondagochtend genomen. Mensen die een kaartje hebben voor zaterdag, krijgen een bericht met een alternatieve datum. De musical Hello, Dolly! vertelt over een koppelaarster die zichzelf heeft voorgenomen de selfmade miljonair Horace Vandergelder voor zich te winnen. Zij doet dit terwijl de twee winkelbedienden van Vandergelder voor het eerst naar New York reizen om echte liefde te vinden. Simone Kleinsma speelt de rol van Dolly Levi; Paul de Leeuw en Jörgen Raymann delen de rol van Horace Vandergelder.

Les Misérables

Kleinsma en De Leeuw stonden 28 jaar geleden al eens samen in een musical; toen waren zij gezamenlijk te zien in Les Misérables. Hello Dolly! werd in het seizoen 2005-2006 voor de laatste maal in Nederland opgevoerd, toen met Willeke Alberti in de hoofdrol. De musical was onlangs op Broadway een gigantische hit met Bette Midler in de titelrol.



Hello Dolly! is tot en met januari 2021 in de Nederlandse theaters te zien.