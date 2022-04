Simple Minds klinken in de Ziggo Dome nog even gezwollen en bevlogen als toen

met video Hans Kazàn weer opgenomen in Spaans ziekenhuis

Hans Kazàn is maandag opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Dat bevestigt zijn vrouw Wendy aan deze site. De 69-jarige goochelaar lag vorige maand ook al twee weken in een ziekenhuis in Spanje vanwege misselijkheid en braken. Tijdens de paasdagen ging het weer mis.

15:49