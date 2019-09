Simply Red in november 2020 naar Ziggo Dome in Amsterdam

De Simply Red Tour 2020 begint op dinsdag 6 oktober in Newcastle. De band treedt op in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, België, Italië, Slovakije, Tsjechië, Hongarije en Polen. Tijdens de tournee speelt de band naast enkele nieuwe songs de klassiekers als Stars, Holding Back The Year, Fairgroud en Money's Too Tight To Mention.



Op 8 november van dit jaar brengt Simply Red het nieuwe album Blue Eyed Soul uit. Alle tien nummers, inclusief de nieuwe single Thinking Of You, zijn geschreven door Mick Hucknall. Hij is sinds het allereerste begin in 1985 songwriter en bandleider.