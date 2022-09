Sinds Beau bij dit programma vertrokken is, is het geen schim meer van wat het ooit was

Geraldine Kemper flitste afgelopen week even langs in RTL Boulevard en ze zei iets dat het hier het herhalen waard is. Namelijk: dat Five Days Inside een van de interessantste programma’s is die RTL te bieden heeft. Ik ben het daar roerend mee eens, al voeg ik er wel het voorbehoud ‘in theorie’ aan toe. Want de praktijk is tegenwoordig helaas anders.