Sinds Spielbergs kaskraker Jaws zijn haaienfilms onuitroeibaar

Deelnemers We zijn er bijna! bepalen wat op televisie komt

7:35 De ouderen die het team van de Omroep Max-kijkcijferhit We zijn er bijna! mee op sleeptouw nemen tijdens hun vakantie bepalen welke beelden wel of niet worden uitgezonden. ,,De mensen hebben altijd een vetorecht", zei presentatrice Martine van Os gisteren in de talkshow M.