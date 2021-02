Singles opgelet: vijf heerlijke romantische series om in je eentje te bingen

KijktipsZit je in een dip omdat je dit jaar geen Valentijn hebt? Niet getreurd! De redactie van Veronica Superguide heeft vijf romantische series voor je op een rij gezet die je lekker in je eentje kan bingen. Al zijn ze natuurlijk ook leuk om samen te kijken.

1. Bridgerton

Bridgerton nog niet gezien? Dan vragen we ons af onder welke steen je hebt gelegen. Deze serie is namelijk de best bekeken Netflix Original ooit! Sinds de release op 25 december is Bridgerton niet meer weg te slaan uit de Netflix Top 10. De serie volgt de Bridgerton-familie in hun zoektocht naar liefde, waar de anonieme roddeltante Lady Whistledown graag over schrijft. Zij brengt het ene na het andere schandaal naar buiten. Filmrecensent van deze site Ab Zagt beschreef Bridgerton in zijn recensie als een serie ‘die smaakt naar een verboden vrucht’.

Lees ook Zwijmel mee: deze tien romantische filmklassiekers vind je op Netflix

Dus pak wat snacks en kijk hoe deze high society op zoek gaat naar de liefde. Misschien krijg je zelfs nog wat inspiratie voor je eigen zoektocht? Heb je de serie in één ruk uitgekeken? Goed nieuws, want het tweede seizoen is ook al aangekondigd.

2. Virgin river

Met Virgin River kan je wat langer vooruit. Deze serie bestaat uit twee seizoenen en de derde is zelfs al onderweg. Net als Bridgerton stond dit liefdesdrama ook lang in de Netflix Top 10. De romantische dramaserie draait om verpleegster Melinda (Alexandra Breckenridge) die haar drukke leven in Los Angeles achterlaat en verhuist naar het rustige Virgin River. In het begin is het even wennen aan deze nieuwe omgeving. Maar de knappe barman Jack (Martin Henderson) maakt deze verhuizing een stuk makkelijker. Melinda komt er wel achter dat ze niet kan vluchten voor haar oude leven.

3. Love

In tegenstelling tot de eerste twee series geeft Love een realistisch kijkje in relaties. Het liefdesverhaal van Micky en Gus begint met een toevallige ontmoeting in een winkel. Ze heeft geen geld om haar koffie te betalen, dus Gus helpt haar uit de brand. Hij heeft net een break-up achter de rug en geen hoop meer voor toekomstige relaties. In drie korte seizoenen zien we hoe het koppel, met vallen en opstaan, steeds meer naar elkaar toe groeit.

4. Feel good

Tussen de Amerikaanse series hebben we ook wat voor de liefhebber van droge Britse humor. In Feel Good volgen we stand-up comedian Mae Martin. Zij is al een tijdje nuchter en probeert haar verslaving onder controle te houden. Dan ontmoet ze George en wordt smoorverliefd. De twee vrouwen beginnen een relatie, maar de familie van George weet nog niet dat zij op vrouwen valt. Toch staan deze spanningen niet in de weg van hun opbloeiende liefde. Deze serie kan je in principe in één avond bingen, want Feel Good telt maar zes afleveringen. Oh ja en Friends-ster Lisa Kudrow heeft ook nog een kleine rol in de serie.

5. Soof

Na twee succesvolle films kwam Videoland met de gelijknamige serie Soof. Lies Visschedijk speelt, hoe kan het ook anders, Soof. We zien hoe ze haar drukke gezin, liefdesleven én kookcarrière combineert. In het tweede seizoen krijgt Soof haar eigen kookprogramma. Ze kan het maar al te goed vinden met regisseur Victor (Robert de Hoog). De herkenbare awkward momenten van Soof maakt dat je deze komedieserie zo uitkijkt. Heb je de films en serie gezien maar ben je nog niet klaar met Soof? De derde en helaas laatste film is al gemaakt en staat klaar om in de bioscopen te verschijnen. Filmrecensent van deze site Ab Zagt noemde Soof eerder al ‘een heldin met een randje’.

Beluister hier de nieuwste Bingewatchers, dé podcast over series:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze trending entertainmentvideo’s: