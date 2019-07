Singles Sam en Leatitia maken entree in Temptation-villa: ‘Yasmin is mijn type’

De dames hadden het in de aflevering van vandaag zwaar: zowel Pommeline, Channah als Yasmin hielden het niet droog. De twijfels over hun relatie komen niet zomaar ergens vandaan. Vorige week vond namelijk het eerste kampvuur plaats en dat liet de nodige sporen na. ,,Ik dacht dat ik eindelijk iemand gevonden had waar ik m’n fucking leven mee kon gaan opbouwen. En ik heb al zo weinig geloof in de liefde. Ik ben zo’n goed meisje”, snikte Pommeline tijdens het ontbijt aan tafel.



In de mannenvilla was Fabrizio zich van geen kwaad bewust. Sterker nog, de getatoeëerde Belg maakte zich meer zorgen om het feit dat hij Pommeline als ‘vanzelfsprekend’ was gaan beschouwen. ,,Ik had niet verwacht dat ik haar zou hard zou missen”, vertelde hij aan verleidster Julia. ,,Ik heb haar gewoon de laatste tijd de aandacht niet gegeven die ze verdient. Al heel lang niet meer. Als in: maanden. En dat besef ik me elke dag meer”, gaf hij toe.



Ook presentatoren Kaj en Yolanthe lieten hun gezichten in de villa’s zien. Zij luisterden een voor een naar alle deelnemers, die hun bezoek als een ideale kans zagen om hun hart te luchten. Maar ruimte voor leuk nieuws was er ook: de heren mochten zich klaarmaken voor een Miami Vice-feestje. Bij de dames geen party, maar ze mochten wel op date met een van de verleiders. Al ging het er deze keer anders aan toe: de mannelijke vrijgezellen mochten bepalen wie met elkaar op date zouden gaan.

Verrassing

In het nederige stulpje van de heren zat de stemming er al snel in. De aankleding zag er goed uit, de dames lieten zich weer van hun beste kant zien en de drank stond klaar. Wat de mannen echter niet wisten, was dat er ook een dj was ingehuurd voor het feestje. Die stond verscholen achter gekleurde ballonnen. Maar toen het tijd was om bekend te maken wie er zou gaan draaien, viel het kwartje bij de jongens. ,,Big suprise, staat daar een van de verleidster van vorig jaar”, merkte Fabrizio droogjes op.



En dat had hij goed gezien, want het was Laetitita die achter de ballonnen vandaan kwam. En ze was niet overgevlogen om de mannen te trakteren op een live-set, nee, ook zij gaat dit seizoen haar best doen om een van de heren te verleiden. ,,Of ik de lul ben weet ik niet, maar het wordt een leuke tijd”, stelde Quintin, die volgens Thomas zijn ogen niet van Laetita af kon houden.



Ook in de vrouwenvilla was het tijd voor wat nieuws: daar maakte fitness-influencer Sam Hoogland zijn opwachting. Hij kon direct rekenen op respect van de vier bezette vrouwen. Zij waren allemaal enthousiast over zijn entree. ,,Gewoon leuk. Hij voegde zich meteen bij de groep, dus dat was meteen fijn”, reageerde Pommeline.

Pijlen

Sam had zijn ogen al gelijk goed de kost gegeven en merkte snel op dat Yasmin wel zijn type was. De kans lijkt dan ook groot dat hij zijn pijlen op haar gaat richten. ,,Ik vind haar wel echt heel knap”, zei hij voor de camera. Yasmin daarentegen was wat minder happig. ,,Ik had nu niet zoiets van: dat is mijn temptation.” Tóch hield ze al rekening met een andere wending. ,,Bij vrouwen werkt het toch zo dat innerlijk meer doet dan uiterlijk.”



Wie in de aflevering van vandaag ook een stapje te ver ging, volgens verleider Mitch, was Channah. Zij en Mitch worden steeds hechter, waardoor Mitch de kans krijgt om ook lichamelijk dichter bij Channah te komen. ,,Ze doet eigenlijk alles wat niet hoort als je een vriend hebt”, grinnikte hij.



Ook hadden de producenten vanavond nog een verrassing in petto: vuurwerk. Dat was niet zomaar: Fabrizio en Julia werden zo close in het zwembad, dat de regels die hij en Pommeline hadden besproken, werden verbroken. Pommeline voelde de bui al hangen en hield het wederom niet droog.