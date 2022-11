Sinterklaas kampt met pietentekort: ‘Die kunnen we toch niet missen?’

SinterklaasjournaalHet zit Sinterklaas niet mee. Nadat eerder de stoomboot was gezonken, dient het volgende probleem zich vanavond alweer aan: de goedheiligman kampt met een pietentekort. Allerminst handig, want hulp is broodnodig. Toen ook nog eens bleek dat de Rijmpiet niet aanwezig was, was de maat vol voor de Sint. ,,Maar die kunnen we toch niet missen? Wie moet anders een gedicht voor deze surprise schrijven?”, klonk het paniekerig.

Nu duizenden cadeautjes zoekgeraakt zijn op het vliegveld en over de hele wereld zijn verspreid, moeten meerdere pieten met het vliegtuig reizen om de pakjes weer veilig thuis te brengen. Maar het geduld van de pieten werd flink op de proef gesteld, want, zo bleek vanavond in het Sinterklaasjournaal, er stonden ellenlange rijen op het vliegveld. Dat konden ze er nu écht niet bij hebben. ,,Dit gaat nog uren duren”, verzuchtten de pieten.

Lees ook Omgekeerde vlag en trekker duiken op in het Sinterklaasjournaal

Ondertussen sloeg de paniek ook bij Sinterklaas toe. Hij had de hulp van de Rijmpiet nodig, die een gedichtje moest schrijven voor een surprise. Maar zowel de Luisterpiet als de Waspiet hadden absoluut geen tijd om het cadeautje van de Sint naar de Rijmpiet te brengen. En alsof het niet erger kon worden, ontdekte Sinterklaas dat er allerlei vacatures op het raam waren geplakt. ,,Dat is merkwaardig zeg”, mompelde hij.

Geen zorgen

Gelukkig kwam de Hoofdpiet net op tijd aan om Sinterklaas wat opheldering te geven: er waren niet genoeg Strooipieten aanwezig en dus waren ze dringend op zoek naar versterking. ,,Omdat we met het vliegtuig gingen, kon niet iedereen mee. Want een vliegtuig is natuurlijk kleiner dan een boot”, legde de Hoofdpiet uit. ,,Begrijp ik het dan goed dat er sprake is van een pietentekort?” vroeg de Sint zich af.

Dat bleek inderdaad zo te zijn. Maar, verzekerde Hoofdpiet hem, Sinterklaas hoefde zich echt geen zorgen te maken. ,,Alle Pieten die we echt niet kunnen missen, die heb ik meegenomen natuurlijk.” Even dacht Sinterklaas dat het probleem daarmee was opgelost. Maar niets bleek minder waar, want juist de Rijmpiet, die niet gemist kon worden, bevond zich nog in Spanje. Dat was de druppel voor Sinterklaas. ,,Maar die kunnen we toch niet missen? Wie moet er anders een gedichtje voor deze surprise schrijven?” brieste hij.

De Hoofdpiet besloot daarom ook maar een vacature voor de Rijmpiet op het raam te plakken. Rest de vraag: wordt die op tijd gevonden of moet Sinterklaas zelf alle gedichtjes gaan maken?

Het ging er gisteren eveneens allerminst rustig aan toe: ruim 800.000 kijkers zagen hoe er plots een boer op een trekker opdook en hoe hét symbool van de demonstrerende agrariërs - een omgekeerde Nederlandse vlag - bij het Grote Pietenhuis werd gehesen.

Volledig scherm De Hoofdpiet hangt een vacature op © NPO

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: