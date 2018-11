Sinterklaasjournaal trapt direct af met blije roetveegpieten

Ratelband aangepakt op Britse tv: ‘Je jonger voelen is geen aandoening’

13:57 Positiviteitsgoeroe Emile Ratelband is vanochtend aangepakt op de Britse televisie. De 69-jarige zakenman vertelde over zijn wens om door de rechter twintig jaar jonger te worden verklaard. Emile voelt zich naar eigen zeggen jong, zoals sommige mannen zich vrouw voelen en andersom. Die vergelijking viel niet in goede aarde.