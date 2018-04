'Sjoukje haalt eierstokkanker uit de taboesfeer'

,,Petje af! Met haar openhartigheid haalt deze vrouw de aandoening, ook wel silent killer genoemd, uit de taboesfeer.'' Volgens Olijf-woordvoerster Cindy Hoge praten vrouwen onderling vrijwel nooit over de zeldzame vorm van kanker die Hooymaayer, bij het grote publiek vooral bekend van haar rol in de hitserie Zeg 'ns Aaa, heeft. ,,Logisch, want het gaat toch om een aandoening aan je vrouwelijke organen. Waar mannen zich kunnen schamen voor bijvoorbeeld zaadbalkanker, geldt dat bij vrouwen ook voor soms lastig te behandelen vormen van kanker aan de eierstokken, schaamlippen, baarmoeder(hals) of vagina'', aldus Hoge.



De gevolgen van behandelingen aan gynaecologische kanker - zoals een operatie, bestralingen of chemotherapie - en het onder de leden hebben van de ziekte kunnen zeer ingrijpend zijn. Hoge: ,,Het tast je vrouwelijkheid aan, kan leiden tot ongewenste kinderloosheid en gevolgen hebben voor je seksualiteit. Als belangenorganisatie weten we hoe moeilijk vrouwen het vinden om erover te praten. In die zin is het welkom dat iemand als Sjoukje Hooymaayer zo openhartig naar buiten treedt met de aard en het stadium van haar ziekte en hoe zij daarmee omgaat. Dat is ongetwijfeld een grote steun voor lotgenotes.''



Jaarlijks krijgen circa 1.100 vrouwen in Nederland te horen dat ze eierstokkanker of ovariumcarcinoom hebben. Eierstokkanker verloopt vaak lang onopgemerkt en geeft in eerste instantie amper verschijnselen of klachten. De aandoening blijft doorgaans lang onder de oppervlakte totdat deze zich heeft uitgezaaid binnen het bekken en de buik. In dit late stadium is eierstokkanker vaak moeilijk te behandelen. Patiënten met eierstokkanker hebben verschillende levensverwachtingen, zo blijkt uit gegevens van de website Kanker.nl: een verzamelplaats waar veel informatie over verschillende vormen van kanker wordt bijgehouden. Zo geldt in geval van uitzaaiingen een prognose van maximaal vijf jaar.