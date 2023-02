Slachtoffer Weinstein openbaart zichzelf: ‘Wil mijn leven terug’

recensie Vijf sterren voor Aftersun: ontroerend va­der-dochterdra­ma nestelt zich langzaam in je brein

Hoe goed kan je ooit écht doordringen tot de gevoelswereld van je ouders? Zeker wanneer je jong bent, zullen ze vaak geneigd zijn een betere versie van zichzelf te laten zien. En toch, kinderen voelen haarfijn aan als er iets niet in de haak is. In Aftersun, het geniale speelfilmdebuut van de Schotse regisseur Charlotte Wells, probeert het personage Sophie tegen beter weten in iets van grip te krijgen op haar vader, een man die niet langer in haar leven is. Maar deze Calum (gespeeld door Oscar-kandidaat Paul Mescal) blijft een enigma. Ook voor de kijker van de film. Hij nestelt zich langzaam in je brein en laat je vervolgens verpletterd achter.