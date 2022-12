Slagter vindt net op tijd nieuw huis zónder lift voor hond met liftfobie

Omroepbaas Jan Slagter heeft net op tijd een nieuw huis gevonden waar zijn hond ook kan wonen. De omroepbaas was sinds november naarstig op zoek naar een nieuwe woonruimte, nadat bleek dat zijn hond een liftfobie had.

Jan Slagter was donderdagavond niet aanwezig op een Heel Holland Bakt-feest vanwege de verhuizing. Om zijn afwezigheid te verklaren had Slagter voor alle aanwezigen een filmpje ingesproken. Het is de omroepbaas gelukt tijdig een oplossing te vinden; hij heeft nu een huis zónder lift, speciaal voor zijn hond.

Slagter was sinds november dringend op zoek naar een ander huis, omdat zijn hond een liftfobie heeft. Hij en zijn vrouw verkochten onlangs hun huis in Zoetermeer en hadden gepland te verhuizen naar een appartement in Voorburg. Daar kwam Slagter erachter dat zijn hond een liftfobie heeft, terwijl zijn appartement alleen maar te bereiken is met de lift.

,,We hebben twee honden en de grootste greyhound blijkt getraumatiseerd”, bekende de 68-jarige omroepbaas eerder in de podcast De geboden van Slagter en Dresselhuys. ,,Ze weigert de lift in te gaan. We kunnen haar natuurlijk wel gaan dwingen, maar om dat nu drie keer per dag te doen... Dan staat ze daar maar te trillen. Daar hebben we geen zin in.”

Slagter zat ook nog eens met een dubbel probleem. Hij en zijn vrouw hadden het appartement al gehuurd voor twaalf maanden en zochten dus een nieuwe huurder. Tegelijkertijd moesten zij binnen een maand nieuwe woonruimte vinden, want half december moet het echtpaar Slagter het huis in Zoetermeer opleveren. ,,Mijn vrouw maakt zich niet zo druk. Maar ik heb dit weekend alle Funda-apps gedownload om te kijken waar in de buurt nog huizen te huur zijn”, verzuchtte de NPO-coryfee.

