Slaperige Katja baalt van deadline en spierbundel Arie alweer op een cover

Nieuwslezeres Hannelore Zwitserslood, bekend van RTL Live, heeft vandaag wat zonnige highlights in haar kapsel laten aanbrengen. Volgens Hannelore ging het om een best uitgebreide sessie.

Zon in mijn haar! Uitgebreide kapperssessie bij @jose_borsch , al ruim tien jaar mijn vaste adres. #highlights #elkedageenfoto Een foto die is geplaatst door null (@hannelore_zwitserlood) op 24 Mar 2018 om 5:35 PDT

Actrice Toprak Yalciner is met haar zussen naar toeristisch Giethoorn geweest om vanuit een boot eens goed het Venetië van Holland te aanschouwen.

• ZUSSEN • dag in prachtig Giethoorn! #rondvaart #hollandsevenetië Een foto die is geplaatst door null (@topraky) op 24 Mar 2018 om 3:58 PDT

Hoe kijkt Donny, de sportieve zoon van zanger Dries Roelvink, nu eigenlijk op onderstaande foto? Teleurgesteld, boos, dromerig, vriendelijk, verveeld of denkt hij wellicht ergens aan. 'Non stop', schrijft hij zelf bij het kiekje.

Non Stop Een foto die is geplaatst door null (@donnyroelvink) op 24 Mar 2018 om 4:16 PDT

Realityster annex modemeisje Laura Ponticorvo is vandaag gaan schommelen op het dak van de A'DAM toren in Amsterdam.

Unforgettable moment 🤩Swinging on top of the Adam Tower in Amsterdam with my @lorealmakeup team💕I was a little scared in the beginning .. 🙊 Are you afraid of heights? #adamtower #amsterdam #swing #loreal #newvideosoon #amazingview Een foto die is geplaatst door null (@lauraponticorvo) op 24 Mar 2018 om 5:22 PDT

Krachtpatser Arie Boomsma (44) jubelt dat hij alweer voor de vierde keer met rollende spierbundels en een woeste doch vriendelijke blik op de cover staat van een bekend sportblad.

Jan Versteegh maakte een sprongetje op een glibberige rots in Schotland en dat liep volgens hem niet helemaal goed af. Bij de landing gleed hij namelijk met zijn voeten het water in.

Met een sprongetje het weekend in! Bij de landing gleed ik met beide voeten het water in, maar dat mag de pret niet drukken! Schotland! 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Een foto die is geplaatst door null (@jan_versteegh) op 24 Mar 2018 om 3:38 PDT

Xander de Buisonjé werd vanmorgen al badderend verrast door zijn begin vorig jaar via een Amerikaanse draagmoeder geboren dochtertje Céla Lynn. De zanger en zijn vrouw Sophie kozen uit medisch oogpunt voor een draagmoeder.

Een goed begin van het weekend...❤️ #liefde #alleswatiknodigheb #zaterdagochtend Een foto die is geplaatst door null (@xdebuisonje) op 24 Mar 2018 om 3:04 PDT

Oud-wielrenster Daniëlle Overgaag, de echtgenote van tv-magnaat Reinout Oerlemans, blaast vandaag 45 kaarsjes uit en dat werd gisteren al uitgebreid met een clubje vriendinnen gevierd.

So blessed ! The most beautiful birthdaylunch, surrounded by so many lovely friends. Thank you for making my birthday so special! @e.ije @lauriefelt Een foto die is geplaatst door null (@danielleoerlemans) op 23 Mar 2018 om 22:40 PDT

De Nederlandse acteur Mike Weerts is ook jarig. Van zijn collega's kreeg hij in het stadstheater van Arnhem een wat slordig ogende, thuis gebakken taart voor de neus gezet. De smaak was volgens Mike (36) uitstekend.

Als je lieve collega’s je voor de voorstelling verrassen met een zelf gebakken taart van collega en multivlaai talent @ibritte!! Omdat je bijna jarig bent...(24 maart) dat je dan heel blij bent omdat je het zo lief vindt!! #dank #liefstecollegas #verjaardagstaart #bijnajarig #spaansekers #erglekker Een foto die is geplaatst door null (@mikeweertsnl) op 23 Mar 2018 om 11:56 PDT

Angela Groothuizen is met haar twee dochters Nona en Lola een theatertje gaan pakken in Londen. De uitgelaten dames waren diep onder de indruk van het gebouw.

We, the dutchies are so ready for @hamiltonwestend ! #happy #lovefromamsterdam @lin_manuel Een foto die is geplaatst door null (@angelagroothuizen) op 23 Mar 2018 om 11:39 PDT

Oh I just love this theatre! Beautiful! @hamiltonwestend #outwithmydaughters Een foto die is geplaatst door null (@angelagroothuizen) op 23 Mar 2018 om 11:49 PDT

Chantal Janzen staat bijna op het punt te bevallen van haar tweede kindje, maar nu al oefent de blondine op een flink uit de kluiten gewassen hond, hoe je een baby in slaap aait. Janzen, die over circa 4 weken in uitgerekend, vergelijkt de viervoeter met de komende baby. ,,Nu begrijp ik waarom ik last had van maagzuur...''

Nou hij is er hoor. Een foto die is geplaatst door null (@) op 24 Mar 2018 om 1:32 PDT

Nieuwslezeres Dionne Stax komt na het presenteren van de NPO-verkiezingsavond even bij bij haar zus in de Spaanse metropool Barcelona.

Het voordeel van een zus in Barcelona... Een foto die is geplaatst door null (@dionne_stax) op 24 Mar 2018 om 0:50 PDT

Wendy van Dijk is superslank en dat wil ze graag zo houden. Ze blijft in topconditie met haar eigen hardloopelftal.

Dit zijn ze dan: Wendy’s elftal is compleet! Zij willen er echt voor gaan. Wij gaan ze fit maken! To be continued...#topteam #fanatiekelingen #disqen #trainen #hardlopen #doelenstellen #fitdezomerin Een foto die is geplaatst door null (@wendyvandijk3) op 24 Mar 2018 om 0:24 PDT

De met een burn-out worstelende Bibi Breijman - de vriendin van Waylon -slaagde er vandaag in een voorzichtige lach op haar gezicht te toveren.

🌸🌷🌺 Een foto die is geplaatst door null (@bibibreijman) op 23 Mar 2018 om 11:59 PDT

De Rotterdamse stylist Fred van Leer pakte vanmorgen na het opstaan gelijk zijn gsm om een ietwat onuitgeslapen selfie te maken.

Goedemorgen !!!!! Een foto die is geplaatst door null (@fredvanleer) op 23 Mar 2018 om 23:30 PDT

OG3NE-zussen Shelley, Lisa en Amy Vol blikken vooruit om een nog ultrageheime samenwerking met niemand minder dan Jim Bakkum. De repetities waren volgens de meiden 'hilarisch'. Op het eindresultaat moeten we nog even wachten.

Repetities met @jimbakkum zijn sowieso hilarisch... maar toevallig hebben we ook iets héél erg moois gerepeteerd!! 😱❤️👏🏼 #comingsoon Een foto die is geplaatst door null (@og3ne) op 23 Mar 2018 om 11:21 PDT

Quinty Trustfull zag zichzelf ontelbare keren in de spiegels van een lift.

Me Me Me Me & Me😜 #elevatorselfie #lotsofme #creative #creabea #ietsmetspiegels #mirrorselfie #blotebenenomdathetkan Een foto die is geplaatst door null (@qtrustfull) op 24 Mar 2018 om 0:13 PDT

Katja Schuurman nam vannacht om half twee nog een filmpje op waarin ze stelt dat het voltooien van haar nieuwe reisboek 'een zware bevalling' was. Ze was liever ergens gaan dansen, maar de deadline was even belangrijker, aldus de actrice-presentatrice-schrijfster.

#katjawashier #deadline #travel #reizen #boek #waarombeniknietdansen? Een foto die is geplaatst door null (@katjaschuurman) op 23 Mar 2018 om 17:44 PDT

Gordon, die recent een huis kocht in Kaapstad, heeft zich gisteren voor een niet nader te benoemen doel 'mooi' laten maken door twee vakbekwame visagisten.

Mooiste meiden van Amsterdam die mij proberen mooi te maken! 😂😂😂 #doctorsatsoap Een foto die is geplaatst door null (@gordonheuckeroth) op 23 Mar 2018 om 14:37 PDT

Muck, het zoontje van zanger Jaap Reesema en zijn momenteel weer zwangere ex-miss Kim Kötter, is elke dag vroeg uit de veren voor een speelmomentje met zijn favoriete kunffels.

Humberto Tan presenteerde gisteravond de alweer duizendste aflevering van RTL Late Night en van de parkeergarage waar hij uit veiligheidsoogpunt altijd zijn bolide stalt, kreeg hij na afloop een bos bloemen voor waarschijnlijk even zo vaak parkeren in het centrum van Amsterdam.

Wow...bloemen van parkeergarage The Bank ter felicitatie van de 1000e aflevering van @RTLLATENIGHT. Wat is trouwens jouw favoriete fragment van de afgelopen 1000? #dtv #Rtllatenight #thebank #BedanktVoorDeBloemen Een foto die is geplaatst door null (@humbertotan) op 23 Mar 2018 om 12:40 PDT

Actice Anne-Marie Jung - momenteel deelneemster aan het SBS-programma Vet Fit - heeft een zonnig en lente-achtig setje gescoord voor haar komende verjaardag op 3 april.

Ik denk erover om dit mijn #verjaardagspak te laten zijn #lentepak #margrietenpak #birthdaysuit #springsuit #aprildoetwatiewil #jezietmedenken @jadetwelve #hollywood #fred #denhaag Een foto die is geplaatst door null (@annemariemetstreepje) op 23 Mar 2018 om 13:03 PDT

Frans Bauer scheurde gisteren naar België om daar, bij elektronicawinkels in Hasselt en Antwerpen, wat handtekeningen uit te delen aan zijn Vlaamse fans.

Mediamarkt Eke was super gezellig bedankt aan al mijn Vlaamse Fans!! Binnenkort signeren in Mediamarkt Hasselt en Winkelcentrum Wijnegem Antwerpen Een foto die is geplaatst door null (@fransbauer_officiele) op 23 Mar 2018 om 11:19 PDT

Wie Marco Borsato en zijn vrouw Leontine 'in het wild' wil spotten, kan dat nu doen in Puglia in het zuiden van Italië. Daar is het stel momenteel op vakantie en bloemen aan het plukken. Helemaal duidelijk is hun aanwezigheid daar overigens niet. Het kan ook nog zijn dat Leontine er haar vriendschap met een goede vriendin viert.