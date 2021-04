Snelle en Maan houden concurrentie voor de tweede week op afstand in de Top 40

Al l You Need is Love: laatste wens zieke Rita komt uit, hele gezin nog één keer samen

1 april Als de redactie van All You Need is Love de mail van Esther onder ogen krijgt met het verhaal over haar ernstig zieke moeder Rita, is iedereen daar even stil van. Rita is uitbehandeld. Haar laatste wens is om in deze laatste, moeilijke periode samen te zijn met haar man en hun drie kinderen. Alleen woont zoon Mark met zijn gezin in Australië en is het vanwege corona praktisch onmogelijk het land uit te reizen. Maar Robert ten Brink zou ‘Doctor Love’ niet zijn als hij niet alles uit de kast zou trekken om de laatste wens van Rita in vervulling te laten gaan.