‘Snuifincident’ zanger Goldband vond plaats in Utrechts poppodium: ‘We balen er enorm van’

Bom barst opnieuw tussen MAFS-stel: Nicole gooit glas rode wijn in gezicht van Martijn

Even was er sprake van een verzoening, maar de bom barstte vanavond alsnog tussen Martijn en Nicole in een nieuwe aflevering van Married at first sight. Laatstgenoemde bleek zelfs zo boos, dat ze een glas rode wijn in het gezicht van Martijn gooide. ,,Het was nog een dure wijn ook”, reageerde hij cynisch.

22:12