Soldaat van Oranje heeft nieuwe acteurs in cast

Sierd de Vos vernoemt KLM-vlieg­tuig eigenhan­dig naar zichzelf

15:14 Het duurde niet lang, maar een toestel van KLM had heel even de naam El Sierd. In een video is te zien hoe voetbalcommentator Sierd de Vos voor de grap een hangaar van KLM binnensluipt om met een hoogwerker een vliegtuig te hernoemen naar zichzelf.