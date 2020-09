Soldaat van Oranje vandaag terug in theater, maar: ‘Elke voorstelling verlies’

Na zes maanden gaan vandaag de deuren van de TheaterHangaar in Katwijk weer open voor publiek. Voor het eerst sinds 11 maart wordt er een voorstelling van de musical Soldaat van Oranje opgevoerd. Het stuk is ook de eerste grote productie in het land die weer opstart.

Producent Fred Boot is blij dat zijn team kan beginnen, ook al is het met 300 in plaats van 1100 mensen in de zaal lang niet rendabel.



,,Het voelt heel raar, bijzonder, maar ook stoer dat we het gewoon gaan doen en proberen", zegt Boot tegen het ANP. ,,Weliswaar met veel te weinig mensen in de zaal, maar toch. Ik ben heel blij dat we het gaan doen en dolblij dat de 150 mensen die aan de voorstelling werken weer aan de bak kunnen."



In de TheaterHangaar zijn vele coronamaatregelen getroffen om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. Zo moet het publiek in verschillende groepen naar binnen en naar buiten, zijn er rijen stoelen uit het theater verwijderd en bij het placeren van de bezoekers worden tussen huishoudens twee stoelen vrijgelaten.

Quote Ongeveer 60 tot 70 procent van onze medewer­kers is zzp'er. Het wordt wel tijd dat ze weer een factuur kunnen sturen Fred Boot

Verlies

Dankzij speciale protocollen voor de theaterwereld die acteurs meer vrijheden geven, hoefde aan de inhoud van de musical weinig te worden veranderd. ,,Dat was de voorwaarde om weer te gaan spelen’’, zei Boot eerder tegen deze site. ,,Het zijn kleinigheden. We moeten de zingende acteurs soms iets anders neerzetten, zodat ze niet in elkaars nek staan te zingen, maar naast elkaar. Met dat soort kleine aanpassingen is het verder prima te doen.’’

Eeuwig doorgaan op deze manier zit er niet in, weet Boot. ,,We maken een behoorlijk verlies per voorstelling. Maar we hebben er toch voor gekozen te gaan spelen om in ieder geval al die mensen die al gereserveerd hadden de voorstelling te laten zien en om onze mensen weer aan het werk te hebben. Ongeveer 60 tot 70 procent van onze medewerkers is zzp'er. Het wordt wel tijd dat ze weer een factuur kunnen sturen.”

Boot hoopt het in ieder geval tot het voorjaar uit te zingen. ,,Dan moeten we kijken of we het nog redden als de situatie dan nog niet veranderd is. Maar dat evalueren we natuurlijk continu.”

3 miljoen

Soldaat van Oranje is de meest succesvolle theatervoorstelling uit de Nederlandse geschiedenis. De bewerking van het levensverhaal van verzetsstrijder Erik Hazelhoff Roelfzema trekt sinds de première in oktober 2010 doorlopend uitverkochte zalen. Inmiddels werd het stuk bijna 3000 keer gespeeld en werden er meer dan 3 miljoen kaartjes verkocht.



Op het moment dat Soldaat van Oranje werd stilgelegd, hadden meer dan 70.000 bezoekers al kaartjes in hun bezit voor voorstellingen die opeens niet meer konden worden gespeeld. Zij hebben een voucher voor een nieuwe datum. De viering van de tiende verjaardag van de Nederlandse productie stond op 30 oktober gepland. Deze mijlpaal zou groots gevierd worden. Vanwege de coronacrisis wordt deze viering echter verschoven naar een later moment. ,,We zullen er intern heus bij stilstaan, maar het is niet gepast om het nu uitgebreid te gaan vieren’’, besluit Boot.

