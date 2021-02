Songfestival-baas legt zich neer bij uitgekleed festijn: ‘Verplaatsen naar het najaar was geen optie’

Het was precorona nog de show van de ronkende getallen. Meer dan 65.000 mensen zouden de negen shows in het Rotterdamse Ahoy bezoeken. Zo’n drieduizend delegatieleden zouden in hotels langs de Maas neerstrijken. En maar liefst 1500 kwetterende journalisten uit alle hoeken en gaten van de toen nog kwieke wereld zouden het hele gebeuren in een mega pershal verslaan.

En nu, tussen de tweede en derde coronagolf in? Nu heeft executive producer Sietse Bakker zijn uitspraak dat het Eurovisie Songfestival ‘niet zonder groot feest kán’ in moeten slikken, is er in het gunstigste scenario plek voor maar zesduizend zittende bezoekers, mogen de delegaties uit slechts tien gasten bestaan, komen er vijfhonderd verslaggevers en is dat alles - in Bakkers woorden- ‘gewoon verschrikkelijk balen’. ,,Wat moet ik zeggen? Natuurlijk had ik het evenement ook liever in een kolkend Ahoy met een zee van vlaggetjes gehouden, maar u weet: het is niet anders. Gelukkig gaat de show hoe dan ook door.”

Poll Een Songfestival op 1,5 meter. Loop jij daar warm voor? Absoluut. Eindelijk weer iets moois om naar uit te kijken

Poll Een Songfestival op 1,5 meter. Loop jij daar warm voor? Absoluut. Eindelijk weer iets moois om naar uit te kijken (30%)

Nee, voor mij is het alles of niets, dus geen halfbakken feestje (18%)

Veel te riskant. Ze moeten het maar helemaal online doen (21%)

Ik had en heb nog steeds niets met het Songfestival (31%)

Tot diep in 2020 hielden Bakker en zijn team hoop dat het evenement in zijn oude vertrouwde vorm door kon gaan. In december bleek dat door oplaaiende coronacijfers, trage vaccinaties en mutaties een illusie. Zelfs een uitgeklede editie met beperkt publiek is nog ‘uiterst onzeker’, erkent Bakker. Half april (‘zo laat mogelijk’) hakt de organisatie de knoop door: een beetje of helemaal geen toeschouwers voor de halve finales op 18 en 20 mei en de finale op 22 mei.

In het somberste scenario, als de pandemie iedereen thuis houdt, komt er zelfs geen enkele gast, toeschouwer of buitenlandse artiest naar Ahoy. Dan moeten presentatoren Chantal Janzen, Jan Smit, Edsilia Rombley en Nikkie de Jager de optredens vanuit de verschillende landen in een leeg Ahoy aan elkaar praten; wel zijn er op het podium intervalacts.

Na 44 jaar had Nederland met Duncan eindelijk weer een winnaar en nu dit. Is het niet oneindig sneu? Ook voor gaststad Rotterdam?

,,Rotterdam verheugde zich natuurlijk op een zinderend feest in de hele stad dus, ja, het is vreselijk. Maar het is echt niet zo dat er voor Rotterdam niks overblijft. Zo’n 180 à 200 miljoen tv-kijkers worden tijdens de tv-shows nog altijd getrakteerd op een geweldige impressie van de stad. Zulke promotie: priceless. En we gaan er, zelfs in het ongunstigste scenario, nog steeds drie waanzinnige shows van maken. Zonder publiek, ja, maar ik denk dat de tv-kijker daar beetje bij beetje aan gewend is geraakt. Verder troost ik mezelf ermee dat we een historische positie in de songfestivalgeschiedenis innemen. De eerste afgelaste show. En de eerste in een tijd van pandemie.”

Volledig scherm Duncan Laurence won het Songfestival in 2019 met het nummer Arcade. © EPA

U was, neem ik aan, liever op een ander vlak ‘historisch’ geweest.

,,Natuurlijk. En toch: ik denk dat we door al deze ontwikkelingen wel voor vernieuwingen zorgen die altijd zullen blijven. Alleen al het uitgebreide plan om besmettingen te voorkomen: het health and safety-protocol.”

Het Songfestival is kwetsbaar, zeker met mogelijk publiek uit binnen- en buitenland. Hoe voorkom je dat het één grote besmettingshaard wordt?

,,Door een combinatie van honderden maatregelen, waar onder andere door UEFA en Tour de France al goede ervaringen mee op zijn gedaan. 1,5 meter, mondkapjes, ventilatie, een beperkt aantal contactmomenten, ga zo maar door. Een quarantaineplicht voor buitenlandse artiesten kan zo nodig ook. Wat we niet doen: toeschouwers selecteren op wel of niet gevaccineerd. Dat is in een democratie onwenselijk. Maar we kunnen mensen wel een sneltest laten doen. Hopelijk zijn die in mei makkelijker en vlugger.”

Waren alle 41 deelnemende landen het er direct over eens dat de show door moest gaan?

,,Tot nu toe zitten alle 41 kikkers nog in de kruiwagen en dat is best bijzonder als je bedenkt dat het overal volstrekt anders is. Zo is Israël al heel ver met vaccinaties en kampt Portugal juist met een diepe crisis. Maar goed: niemand weet natuurlijk hoe alle landen er over een paar maanden voorstaan.”

Quote Sober vind ik helemaal geen goed woord. Knus ook niet. Te Nederlands. Misschien intiem of authentiek?

Wordt het geen oneerlijke wedstrijd als sommige artiesten live in Ahoy mogen optreden en anderen een tape insturen, omdat ze niet mogen uitreizen?

,,Natuurlijk is het fijn om gebruik te maken van alle toeters en bellen in Ahoy maar de recente historie bewijst dat ook kleine acts kunnen winnen: kijk naar onze Duncan Laurence. Verder begrijp ik dat alle landen flink bezig zijn iets moois van hun ‘tape’ te maken. Er gaat zelfs het gerucht dat een land het complete Ahoy-decor, dat we vorig jaar al bekendmaakte, nabouwt. Een gerucht hé.”

Volledig scherm Het decor in Ahoy tijdens het Eurovisie Songfestival. © Avrotros

Hebben jullie, zoals de Formule 1 in Zandvoort, nog overwogen het evenement naar het najaar te verplaatsen?

,,Het was geen optie, omdat de winnaar dan te weinig tijd krijgt om de editie van 2022 te organiseren. Bovendien werken we met mensen die na mei weer vrij moeten zijn voor andere tv-projecten, zoals de Olympische Spelen. En het zou teveel geld kosten.”

Is er veel extra geld nodig?

,,We blijven binnen het afgesproken budget van 26,5 miljoen euro. Dat lukt mede omdat we vorig jaar een verzekering inclusief pandemiedekking hadden: zo’n verzekering kan je nu niet meer afsluiten.”

Quote Wij hebben de plicht ervoor te zorgen dat dit evenement bij de tijdgeest past

Jullie hebben besloten het kleine aantal tickets dat mogelijk vrijkomt te verdelen onder de mensen die al tickets hebben. Is dat fair voor allen die misgrepen?

,,We doen het zo, omdat die groep al heel lang geld bij ons heeft uitstaan. We storten dat geld nu terug en geven deze groep kans op een kaartje. Zij hebben bij de eerste ronde namelijk ook al veel moeite moeten doen om een kaartje te bemachtigen.”

In Nederland is ook kritiek. Moeten we dit wel willen? Zo’n megafeest in deze tijd?

,,Aan de ene kant zijn er mensen die snakken naar iets feestelijks, iets wat verbindt en aan de andere kant zijn er mensen met vragen, en terecht. Wij hebben de plicht ervoor te zorgen dat dit evenement bij de tijdgeest past en dat dat mogelijk is, hebben we al op kleine schaal laten zien met Europe Shine a Light, de alternatieve uitzending vorig jaar.”

Volledig scherm Op de avond dat de finale van het geannuleerde Eurovisie Songfestival 2020 zou zijn, werd de eenmalige speciale show Eurovision: Europe Shine A Light uitgezonden, zonder publiek. Op de foto: Edsilia Rombley, Chantal Janzen en Jan Smit. © Brunopress

Dus het wordt een sober festival.

,,Sober vind ik helemaal geen goed woord. Knus ook niet. Te Nederlands. Misschien intiem of authentiek?”

Vlak na uw slogan ‘Open Up’ ging de wereld voor het eerst in lockdown. Is u nooit het gevoel bekropen dat deze slogan het heeft afgeroepen?

,,Ik ben niet zo bijgelovig dat ik denk dat een slogan een pandemie veroorzaakt. We hebben natuurlijk wel overwogen om een andere slogan te kiezen maar hopen dat het toepasselijk blijkt. Dat de wereld in mei echt een beetje open gaat.”

