Songfestival in Turijn mogelijk niet met volle zaal

Guido Rossi van RAI is echter optimistisch vanwege het dalende aantal besmettingen. Hij zegt tegen de Turijnse krant TorinOggi dat er ook een kans is dat de capaciteit naar 100 procent gaat. ,,We hopen dat we in mei op maximale capaciteit zitten en tegelijkertijd de veiligheid kunnen garanderen.”

Vorig jaar was het vanwege corona lang onzeker of er publiek bij het songfestival kon zijn, dat toen in Rotterdam werd georganiseerd. Uiteindelijk gaf het kabinet toestemming voor een zogeheten Fieldlab-experiment, waarmee er tijdens elke show 3500 mensen welkom waren. Dat was ongeveer 20 procent van de capaciteit van Rotterdam Ahoy.

Het songfestival vindt dit jaar plaats in Turijn. De halve finales zijn op 10 en 12 mei en op 14 mei is de finale. Wanneer de tickets in de verkoop gaan, is nog niet bekend.

