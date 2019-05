Songfestivalbaas komt snel op bezoek bij AVROTROS, locatie festijn nog onbekend

Winst Duncan Laurence is vijfde Nederland­se zege op Songfesti­val

1:20 Duncan Laurence is de vijfde Nederlandse act die het Eurovisiesongfestival wint. De zanger zegevierde in Tel Aviv met zijn eigen nummer Arcade. Daarmee volgt hij Teach-In op, die groep won in 1975 met het nummer Ding-a-dong. Corry Brokken, die drie jaar geleden overleed, was de eerste Nederlandse winnares. Net als toen heette het nummer waarmee ze in 1957 bovenaan eindigde. Zij deed van 1956 tot en met 1958 drie keer op een rij mee.