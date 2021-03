Songfestivalinzending Belarus geweigerd na negeren van regels

Podcast Coming 2 America een domper? Dít zijn de slechtste sequels uit de filmge­schie­de­nis

7:30 Coming 2 America met Eddie Murphy zal niet de geschiedenisboeken ingaan als een van de betere vervolgdelen uit de filmgeschiedenis, concluderen Gudo en John van de podcast MovieInsiders. Maar het kan altijd erger. Daarom ditmaal een top 5 ‘slechte sequels’. En nee, Star Wars: The Phantom Menace is een ‘prequel’ en mocht dus niet meedoen. Ook in deze aflevering recensies van onder meer de nieuwe Disney-animatie Raya and the Last Dragon.