‘Songfestivalnummer Jeangu al online door fout’

UpdateDe Songfestival-inzending van Jeangu Macrooy lijkt uitgelekt. Hoewel de AvroTros en het management van de artiest niet bevestigen dat het kort online verschenen lied Grow de Nederlandse inzending voor het Eurovisiefestijn in Rotterdam is, wijst alles in die richting.

Het lied verscheen vanochtend vermoedelijk per abuis op de streamingdienst Apple Music. Hoewel het daar al vlot weer verdween, was het genoeg om het online te laten circuleren. Ook de videoclip, die de beeldflarden bevatte die eerder als teasers op de officiële kanalen van het songfestival werden geplaatst, lekte uit. De presentatie van het lied had eigenlijk vanavond tijdens De Wereld Draait Door moeten plaatsvinden.

Nu weten we dat Grow een glaszuivere gospelsong is over de groeipijnen van het leven. Een ingetogen ballade zonder daverend songfestivalrefrein. Eentje waarin een kerkorgel, een warm gospelkoor en een brommende synthesizer figureren. Maar de hoofdrol is voor de donkere soulstem van Macrooy, die alle ruimte krijgt zijn vocale spierballen te laten rollen.

Het refrein Through every high and every low/ I grow/The More I learn/The Less I Know/I grow lijkt direct uit het leven van Macrooy te komen. Hij begint het lied met enkele regels over zijn jeugdjaren. When I’m alone I am defenseless, zingt hij. Later zingt hij onder meer: I’m getting older and it ain’t what I thought it would be.

Vrijheid

In een interview met deze site vertelde hij al eerder hoe hij die doorbracht in Suriname, in de wetenschap anders te zijn dan zijn leeftijdsgenoten. Hij emigreerde naar Nederland om daar een muziekopleiding te volgen en om de vrijheid te vinden om voor zijn homoseksualiteit uit te komen. In de duister geschoten videoclip komen onder meer jeugdfoto’s voorbij. Macrooy is ook te zien in een gespreksgroep. Daar zingt hij: The more I learn/The less I know.