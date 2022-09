Soof 3 is thuiskomen voor publiek en boegbeeld Lies Visschedijk: ‘Je deelt lief en leed op de set’

Een man van veel woorden: trouwgelof­ten van Ben Affleck waren twaalf pagina’s lang

In juli gaven Jennifer Lopez (53) en Ben Affleck (50) elkaar het jawoord in Las Vegas, gevolgd door een driedaags trouwfeest in augustus. Het Bennifer-huwelijk was een groots gebeuren en onthullingen erover blijven komen. Zo zou Affleck, volgens goede vriend en filmmaker Kevin Smith, een lange speech hebben geschreven voor de zangeres. Zijn geloften namen maar liefst twaalf pagina’s in beslag.

