Sophie van Winden: Heerlijk om hardop te zeggen wat je denkt

Ze zal het nooit vergeten, het moment dat ze Kom hier dat ik u kus las. Vanwege het indringende schrijfwerk van Griet op de Beeck, zeker. Maar ook door de omstandigheden waarin actrice Sophie van Winden het boek tot zich nam. Van Winden (35), een van de hoofdrolspeelsters in de toneelbewerking van de veelgeprezen roman: ,,We waren in Costa Rica en ik was in verwachting van Julie, ons tweede kind. En net op dat moment hield die zika-mug flink huis in Midden- en Zuid-Amerika, met gevaar voor zwangere vrouwen en hun baby’s. Costa Rica was het enige land in Latijns-Amerika waar de mug nog niet was gesignaleerd. Maar uit voorzorg was ik van top tot teen ingepakt, om maar niet geprikt te kunnen worden. Zo las ik Kom hier dat ik u kus.’’