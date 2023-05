“Soppend” melkmeisje achter presentatrice zorgt voor verbazing bij kijkers Songfestival

Kijkers van het Songfestival moesten zaterdagavond even twee keer met hun ogen knipperen toen er plots een vrouw in beeld verscheen die met een stok in een houten pot roerde. Op sociale media vroegen mensen zich massaal af wat ze zojuist hadden gezien. Het bleek een knipoog naar de opvallende act van Polen uit 2014: My Słowiani van Donatan & Cleo.

Vlak na de act van de Vlaamse Gustaph verscheen Hannah Waddingham (48) in beeld. Terwijl de Britse presentatrice de show aan elkaar praatte, vond er achter haar een nogal opmerkelijk tafereel plaats. Een vrouw roerde namelijk met een stok - wat leek op een wc-borstel - in een houten pot en keek meerdere malen zwoel de camera’s in.

Kijkers van het Eurovisie Songfestival hadden plots geen oog meer voor Hannah Waddingham, maar voor de vrouw achter haar. ‘Wat zit dat mens daarachter te doen?’, ‘weet iemand wat hier gebeurt?’ en ‘what the fuck is happening here?’, regende het reacties op sociale media.

Volledig scherm De Poolse act uit 2014. © EBU

Liefhebbers van het liedjesspektakel wisten direct waarop de act was gebaseerd. Het bleek een dikke knipoog te zijn naar de opvallende act van Polen uit 2014: My Słowiani van Donatan & Cleo. Tijdens die show was een vrouw op de bühne te zien die een soortgelijke handeling uitvoerde.

De “soppende” dame die zaterdagavond in beeld was, bleek overigens een Pools melkmeisje uit te beelden die boter aan het karnen was, zo liet de organisatie op Twitter weten. Ze is bovendien geen onbekende. Het was namelijk de Britse komiek, actrice en presentatrice Mel Giedroyc, zelf half Pools. Zij doet het Songfestival-commentaar voor BBC als Graham Norton op het podium staat.

