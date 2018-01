Sorry musicaldames, Igone is weer de mooiste van het bal

Het gala van de Musical Awards is van oudsher dé plek om te stralen. Maar wie was gisteren in Scheveningen de fraaiste en wie sloeg de plank mis? Streng maar rechtvaardig: de modecijfers op de rode loper.

Volledig scherm Mylène & Rosanne . © ANP

Ouwelijk

Snoezig zijn ze, hé? De zingende tweeling Mylène en Rosanne Waalewijn. Ze hadden zich gisteren ook behoorlijk uitgesloofd: check de matching nagels. En het gekrulde haar: lekker! Toch geven we ze een bescheiden cijfer: 6,5. De galajurken vallen namelijk nogal tegen. De lengte, de kleur, de mouwen: véél te ouwelijk. Voortaan iets jongs, iets tintelends, girls!

Volledig scherm Jeske van de Staak. © ANP

Push up

Zangeres Jeske van de Staak (de jonge Annie M.G. Schmidt) heeft de looks, het haar, het figuur. Toch oogt deze jurk te zomers en te goedkoop. Misschien door de wat al te aanwezige push-up? Het geheel matcht ook niet lekker met metgezel-in-Harry-Potter-stijl. Cijfer 5.

Volledig scherm Michelle Splietelhof met partner Tommie Christiaan. © ANP

Barbiehaar

Rood, kant, sleep én Barbiehaar. Zangeres Michelle Splietelhof gaat all the way en dat is altijd te prijzen. Toch delen we maar het cijfer 7 uit. Het is allemaal iets té (vooral die sleep) en de clutch en de hakken matchen niet fijn.

Volledig scherm Igone de Jongh. © ANP

Roze

Ze schrijdt binnen alsof ze het zelf ook wel weet. Zij en zij alleen is de Mooiste van het Land. (Check die vrouw rechts. Die heeft het opeens ook door). Prima ballerina/presentatrice/tv-persoonlijkheid Igone de Jongh weet zich altijd fantastisch te kleden en stelt ook dit keer niet teleur. Perfecte jurk voor de gelegenheid én perfect on trend (roze blijft dé kleur deze lente). Toch geen vette tien, maar het cijfer 9,5: heur haar had iets netter gekund. Balletknotje?

Volledig scherm Renée van Wegberg. © ANP

Kitsch

Mmm. Had Renée van Wegberg voorkennis? Haar jurk matcht op-mer-ke-lijk goed met haar eerste Musical Award. We vinden het onderste deel oké maar het bovenste deel beduidend minder geslaagd. De huidkleurige stof ter hoogte van boezem en flanken: té kitsch-Russisch-kunstschaats-gedoe. Haar & make-up: tof. We maken het af op het cijfer 6.

Volledig scherm Simone Kleinsma. © NPO

Dresscode

De speech was emotioneel, hoe was de outfit? Topwijf Simone Kleinsma (met zesde Musical Award! ) week met een lang zwart-wit colbert, gecombineerd met zwarte pantalon, nogal van de dresscode af. Toch geven we haar het cijfer 8. Het geheel ziet er gewoon verfijnd, verzorgd en chique uit. Vooral de glanzende witte stof.

Volledig scherm Marjolein Touw. © ANP

Gordijn

De transparante stof, de verfijnde applicaties, de tere kleur: allemaal oké. Toch heeft de jurk van winnares Marjolein Touw iets weg van die ene carnavalsklassieker over dat ene gordijn. Dat zit 'm ongetwijfeld in de vorm, of beter: het schrijnende gebrek daaraan. Het cijfer 5.

Volledig scherm Pip Pellens met partner Pim Wessels. © ANP

Pips

Je moet ervan houden en wij doen dat niet: de 'twee-lappenvariant' van de jurk-uit-één-stuk. De lichtblauwe kleur is bovendien wel erg ijl voor een nogal pipse blondine. En dat metallic riempje dat iets te hoog opkruipt: mais non! Voor nu rapportcijfer 6 en volgende keer beter, Pip Pellens.

Volledig scherm Ellen Evers. © ANP

Cruella

Ook deze zien we nogal eens terug op de rode loper. De Cruella-variant: wit haar, zwarte, kanten jurk. We vinden het te spooky om mooi te zijn. Maar... het prachtige haar (waar haal je dat, Ellen?) maakt veel goed. Heel veel. Cijfer 7.

Volledig scherm Sanne Kraaijkamp. © ANP

Butterflies

En dan heb je er altijd een tussen zitten die het getuttel met kant en pijpenkrullen maar niks vindt en dat is prima, Sanne Kraaijkamp. Wij op onze beurt vinden deze LBD (Little Black Dress) wel weer erg underdressed. Of was er gewoon niks passends bij de tattoo-butterflies? Cijfer 6.

Volledig scherm Maartje van de Wetering. © ANP

Castagnetten

We houden van de blozende Hollandse schoonheid van Maartje van de Wetering maar what was she thinking, yesterday? Dat ze halverwege de Musical Awards de tafels op moest met een stel kletterende castagnetten en een paar dronken Spagnolen? Hier passen maar twee woorden: te veel. Toch buigen we diep voor het decolleté en hoe het op zijn plaats blijft. Zullen we er het cijfer 6,5 op plakken?

Volledig scherm Vajèn van den Bosch (naast Tommie Christiaan die dus eigenlijk bij Michelle hoort). © ANP

Oldskool

We snappen het. In elke vrouw huist een zeemeermin die eruit af en toe uit móét. Toch zien we deze outfit liever in de omgeving van Disneyworld, Vajèn van den Bosch. Toch het cijfer 6,5. Omdat de combinatie rode lokken-turquoise dan wel oldskool maar ... nog steeds heel fijn is.

Wij waren erbij op de rode loper