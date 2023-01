Sorry tegen Meghan Markle lijkt te laat te komen voor Jeremy Clarkson: ‘Amazon stopt samenwerking’

updateColumnist Jeremy Clarkson heeft zijn excuses aangeboden aan prins Harry en Meghan Markle voor een column die hij schreef in The Sun . Daarin vertelde hij onder meer dat hij Markle ‘haatte’. Op Instagram deelt hij een uitgebreid bericht waarin hij zegt dat hij achteraf ‘niet kon geloven dat hij dat had geschreven'.

Op eerste kerstdag heeft Clarkson een mail gestuurd naar de Britse royals om zijn excuses te maken. Daarin heeft de voormalig Top Gear-presentator gezegd dat zijn taalgebruik in de column ‘schandelijk’ was en het hem ‘zwaar spijt'. Ook The Sun heeft excuses gemaakt voor de column.



Hierin schreef Clarkson dat hij in bed lag ‘dromend van de dag waarop ze naakt door de straten van elke stad in Groot-Brittannië moet paraderen terwijl de menigte’ schaam je!’ roept en brokken uitwerpselen naar haar gooit.’ Er volgde een recordaantal klachten bij de Britse perswaakhond. The Sun haalde de column offline. Clarkson zegt dat hij tijdens het schrijven van zijn column dacht aan de scène in Game of Thrones, maar was dat vergeten op te schrijven. ,,Dus het leek alsof ik echt opriep tot walgelijk geweld tegenover Meghan.”

Spijt lijkt te laat te komen Streamingdienst Amazon Prime wil niet langer samenwerken met presentator Jeremy Clarkson vanwege zijn veelbesproken column over Meghan, de vrouw van prins Harry. Ingewijden vertellen aan het doorgaans goed geïnformeerde vakblad Variety dat er na de al geplande of opgenomen seizoenen van de series The Grand Tour en Clarkson’s Farm geen vervolg komt.



Voor Clarkson’s Farm zou dat betekenen dat het programma stopt na het derde seizoen, dat volgend jaar wordt verwacht. De allerlaatste afleveringen van The Grand Tour zijn naar verluidt eind volgend jaar te zien. The Grand Tour, een soort spin-off van Clarksons eerdere BBC-autoprogramma Top Gear, is volgens Variety een van de populairste titels van Amazon Prime.

In een lange Instagrampost schrijft de columnist alleen thuis te hebben gezeten ‘op die noodlottige dag’. ‘Dus toen ik klaar was, drukte ik gewoon op verzenden. En toen de column de volgende dag verscheen, explodeerde de landmijn. Het was een langzaam gerommel om mee te beginnen en ik negeerde het. Maar toen werd het gerommel luider.’

‘Dus kocht ik een exemplaar van The Sun om te zien waar al die ophef over ging. We zijn er allemaal geweest, denk ik. Precies op dat moment dat we beseffen dat we het helemaal hebben verprutst. Je bent bezweet en koud tegelijkertijd. En je hoofd bonkt. En je voelt je misselijk. Ik kon niet geloven wat ik las. Had ik dat echt gezegd? Het was verschrikkelijk.’

Of Clarkson ook een reactie heeft gehad van het echtpaar, schrijft hij niet. Harry zei vorige week wel in een interview met de Britse zender ITV dat hij de column niet vond kunnen. ,,Wat hij zei was niet alleen verschrikkelijk en kwetsend voor mijn vrouw, maar het zorgt er ook voor dat mensen, vooral mannen, gaan denken dat het acceptabel is om vrouwen op die manier te behandelen”, zei hij onder meer.

