Soufiane Touzani gaat viraal na panna bij koning Willem-Alexander

De andere aanwezigen van de straatvoetbaldemonstratie, keken met open mond naar de actie van Touzani. Topmodel en voetbalster Summer de Snoo sloeg haar hand voor haar mond terwijl ze in lachen uitbarstte. Een panna wordt als vernederend gezien voor de verdedigende speler.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zijn volgers vinden het een echt grappig moment, maar vragen ze zich ook af of Touzani er geen problemen mee gaat krijgen. ‘Weyooo, jij gaat je paspoort inleveren', schrijft iemand. Een ander: ‘Oef, 200 jaar geleden was je gevierendeeld op de grote markt.’

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.