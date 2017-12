Sound of Music-actrice Heather Menzies-Urich (68) overleden

De actrice was slechts 14 jaar oud toen ze in de huid van Louisa kroop, het derde kind in de familie Von Trapp. Haar rol in de populaire film, die vaak in de kerstperiode op televisie wordt vertoond, zou later het hoogtepunt van haar carrière blijken te zijn. Menzies-Urich moest het verder doen met kleinere rolletjes in onder meer Hawaii en Bonanza. Ze was voor het laatst in 1990 te zien in de tv-serie American Dreamer.



De actrice kreeg ongeveer vier weken geleden te horen dat ze een hersentumor had. Entertainmentwebsite TMZ meldt dat ze op kerstavond overleed. ,,Ze was actrice en ballerina en genoot volop van het leven'', vertelt haar zoon Ryan aan TMZ. Menzies-Urich stierf in het bijzijn van haar familie. Onder meer Kym Karath, zus Grytl uit The Sound of Music, betuigde haar medeleven op Twitter.