Soundos en Rundfunk-acteur Tom van Kalmthout in nieuwe All Stars-serie

De succesfilm All Stars verhaalde over een groep mannelijke dertigers die in hun vrije tijd samen voetbalden. Deze mannen zijn inmiddels in de vijftig en hebben de voetbalfakkel overgedragen aan hun zoons. De voetballers van toen zijn nu barman in de club of penningmeester.



Er is heel bewust voor gekozen de serie door te laten gaan na de eerste film. Zo is het personage van Thomas Acda in de oude serie overleden, maar keert hij wel terug in de nieuwe reeks. Het personage Hero, dat werd vertolkt door de in 2010 overleden Antonie Kamerling, wordt niet door een andere acteur gespeeld.